Fiorentina, Giuseppe Commisso: «Sono determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito il club»

Fiorentina, parla Commisso Jr: «Sono determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito il club»

Dopo la scomparsa del padre Rocco, Giuseppe Commisso ha assunto la guida della Fiorentina, diventandone il nuovo presidente. La società viola ha ufficializzato la nomina con una nota diffusa al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione. Le sue parole:

LEGGI QUI – Fiorentina, è ufficiale! Giuseppe Commisso è il nuovo Presidente della squadra viola: il comunicato

PAROLE – «È per me un grande onore assumere la Presidenza della Fiorentina. Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e ad Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro del Club.

Colgo inoltre questa occasione per ringraziare mia madre, Catherine: la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre, Rocco. Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il Club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi.».

