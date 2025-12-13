Calciomercato
Fiorentina, spunta l’idea Maldini per risollevarsi! C’è concorrenza di una big di Serie A, le ultime
Fiorentina, spunta l’idea Maldini per la finestra di mercato! C’è già una big di Serie A sull’ex Milan, le ultimissime
La Fiorentina si trova in una situazione estremamente critica: ultima in classifica con soli 6 punti, la squadra di Vanoli — subentrato a Pioli — non ha ancora centrato una vittoria in campionato. Il rendimento in Serie A è allarmante e costringe il club a intervenire pesantemente nel mercato di gennaio per evitare il tracollo. L’unica nota positiva arriva dalla Conference League, dove i Viola hanno ritrovato un minimo di fiducia grazie al successo contro la Dinamo Kiev, ma non basta a mascherare le difficoltà strutturali della squadra.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la rivoluzione riguarderà più reparti. In difesa serve un centrale con urgenza: i nomi monitorati sono Diego Coppola del Brighton, Axel Disasi del Chelsea — attualmente fuori rosa e quindi potenzialmente disponibile in prestito — oltre a Joshua Kofi Acheampong e Diogo Leite, in scadenza con l’Union Berlino nel 2026. Anche il centrocampo necessita di rinforzi: piacciono Sandi Lovric dell’Udinese ed Eric Martel del Colonia, mentre Amir Richardson è destinato a partire, con il Siviglia pronto a farsi avanti.
Vanoli ha inoltre richiesto un innesto sugli esterni. Il profilo più caldo è quello di Daniel Maldini, vecchia idea della Fiorentina e recentemente accostato anche alla Lazio. All’Atalanta il trequartista sta trovando pochissimo spazio — appena 51 minuti in campionato da settembre — nonostante un avvio promettente. In alternativa, resta viva la pista che porta al possibile ritorno in Italia di Jeremie Boga, un nome che garantirebbe esperienza e imprevedibilità sulle fasce.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno