Fiorentina, spunta l’idea Maldini per risollevarsi! C’è concorrenza di una big di Serie A, le ultime

Fiorentina, spunta l’idea Maldini per la finestra di mercato! C’è già una big di Serie A sull’ex Milan, le ultimissime

La Fiorentina si trova in una situazione estremamente critica: ultima in classifica con soli 6 punti, la squadra di Vanoli — subentrato a Pioli — non ha ancora centrato una vittoria in campionato. Il rendimento in Serie A è allarmante e costringe il club a intervenire pesantemente nel mercato di gennaio per evitare il tracollo. L’unica nota positiva arriva dalla Conference League, dove i Viola hanno ritrovato un minimo di fiducia grazie al successo contro la Dinamo Kiev, ma non basta a mascherare le difficoltà strutturali della squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la rivoluzione riguarderà più reparti. In difesa serve un centrale con urgenza: i nomi monitorati sono Diego Coppola del Brighton, Axel Disasi del Chelsea — attualmente fuori rosa e quindi potenzialmente disponibile in prestito — oltre a Joshua Kofi Acheampong e Diogo Leite, in scadenza con l’Union Berlino nel 2026. Anche il centrocampo necessita di rinforzi: piacciono Sandi Lovric dell’Udinese ed Eric Martel del Colonia, mentre Amir Richardson è destinato a partire, con il Siviglia pronto a farsi avanti.

Vanoli ha inoltre richiesto un innesto sugli esterni. Il profilo più caldo è quello di Daniel Maldini, vecchia idea della Fiorentina e recentemente accostato anche alla Lazio. All’Atalanta il trequartista sta trovando pochissimo spazio — appena 51 minuti in campionato da settembre — nonostante un avvio promettente. In alternativa, resta viva la pista che porta al possibile ritorno in Italia di Jeremie Boga, un nome che garantirebbe esperienza e imprevedibilità sulle fasce.

