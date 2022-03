Fiorentina, Igor: «Costruiamo il sogno Europa. Italiano un martello»

Il difensore della Fiorentina Igor ha parlato dell’obiettivo Europa del club viola e del lavoro di Italiano

Igor, difensore della Fiorentina, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’obiettivo Europa dei viola e del lavoro di Vincenzo Italiano.

EUROPA – «Ci possiamo arrivare, vogliamo provare a costruire un sogno.Gli avversari che ci precedono possono ‘scivolare’ e noi dovremo essere scaltri quanto serve per approfittarne al momento giusto. È questa la ricetta per costruire un sogno».

“IL MURO” COME SOPRANNOME – «Significa che sto facendo bene, che la mia attenzione nel cercare il bene della squadra viene percepita anche all’esterno».

ITALIANO – «Ci chiede di rischiare, di recuperare il pallone, di pressare l’avversario che ti trovi di fronte. Per attaccare bene si deve cominciare da dietro, dobbiamo essere noi i primi a farlo, costruendo la manovra dal basso. Abbiamo tanta responsabilità. È un martello. Riesce a tirare fuori sempre il meglio da ciascuno dei suoi giocatori. Nessuno è alla periferia del gruppo, è lui il primo a impegnarsi per la crescita dei singoli. Con me è successo questo».

EMPOLI – «Nella partita d’andata, pur avendo dominato abbiamo buttato via tutto in due minuti. È uno schiaffo che ci portiamo sempre dentro. L’altro giorno l’allenatore ce lo ha ridetto: dobbiamo vincere, suturare quella ferita. Faremo di tutto, domenica, per cambiare la storia».