Fiorentina, Joe Barone: «Thiago Silva? Per ora solo una suggestione»

Mercato e ripartenza, questi i temi affrontati da Joe Barone nel pre gara del match tra Fiorentina e Brescia

Joe Barone prima del fischio d’inizio del match tra Fiorentina e Brescia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole.

«Voglio dedicare un pensiero a tutte le vittime del Covid. Aspettavamo da tanto questa ripartenza e oggi abbiamo anche Ribery titolare, ci aspettiamo una bellissima partita. Con Commisso lavoriamo ogni giorno per il nuovo stadio e sappiamo che il popolo viola si fa sentire. Quando sono arrivato alla manifestazione mi sono emozionato perché il popolo viola merita, come la città di Firenze, uno stadio nuovo. In tutte le categorie ogni squadra merita un nuovo impianto. Thiago Silva? Sono notizie che si leggono sui giornali, sono voci, ora abbiamo tante gare da giocare poi vedremo in estate cosa porterà il mercato. Thiago Silva è un giocatore di altissimo livello, al momento è solo una suggestione».