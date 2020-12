Fiorentina, la gioia di Pradè: «Una vittoria che entra nella storia»

Daniele Pradè ha parlato della vittoria della Fiorentina in casa della Juventus

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ai canali ufficiali del club viola ha esultato per l’incredibile vittoria per 3-0 in casa della Juventus.

«Dedichiamo la vittoria ai tifosi, speriamo di far passare un bel Natale a tutti: venivamo da un periodo duro e speriamo sia la svolta psicologica perché abbiamo visto che le qualità ci sono. Una gioia indescrivibile. I dati parlano chiaro: la Juve all’Allianz aveva perso 3-0 solo col Real Madrid, è una di quelle gare che entrano nella storia di un club. Sarà un Natale diverso, bello, venivamo da buone prestazioni ma mancava la vittoria che dà all’ambiente una scossa diversa. Concludo augurando un buon Natale ai nostri tifosi, anche se sarà diverso, e a operatori sanitari e famiglie che stanno facendo un gran lavoro».