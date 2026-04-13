Fiorentina a caccia di punti pesanti con la Lazio: probabili formazioni, momento e punto sui giocatori in cerca di riscatto. Dentro alla situazione della Viola

Fiorentina, l’analisi sul momento della squadra viola in vista del match contro la Lazio: probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere

Se accantoniamo momentaneamente le scorie e i dubbi lasciati dal pesante 3-0 subìto a Londra contro il Crystal Palace, la Fiorentina si presenta alla sfida contro la Lazio nelle migliori condizioni sperabili per centrare l’obiettivo salvezza.

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Come sottolinea il Corriere dello Sport, i viola arrivano al match forti di un ruolino di marcia recente impressionante: 8 punti nelle ultime 4 giornate e ben 23 punti conquistati dall’inizio del 2026. Un filotto, impreziosito da due vittorie esterne consecutive, che ha allontanato la zona retrocessione a +5. Considerando che un successo stasera porterebbe il divario a +8, Fiorentina-Lazio si trasforma in una sorta di match point anticipato. Una vittoria cancellerebbe l’enorme pressione accumulatasi in un girone d’andata disastroso e darebbe un senso di tranquillità alle ultime sei giornate.

Non sarà facile, perché la Lazio resta un avversario scorbutico, seppur distratto dalla Coppa Italia, e la Viola deve fare i conti con una formazione in forte emergenza. In questo contesto, toccherà al “Senato viola” indicare la via. Uomini d’esperienza come capitan De Gea, Ranieri, Mandragora e Gosens sono chiamati a trascinare una squadra che a metà dicembre sembrava spacciata, senza vittorie in quindici gare, e che ora ha incredibilmente in mano il proprio destino.

Dodo in cerca di riscatto

Tra i titolari certi di stasera c’è Dodo. Il brasiliano giocherà dall’inizio anche in virtù della squalifica che gli farà saltare il ritorno europeo contro il Palace. Come riporta il quotidiano romano, l’esterno deve farsi perdonare le gravi leggerezze commesse all’andata, costate i primi due gol inglesi. Tuttavia, in una squadra spesso “monopasso”, l’ex Shakhtar resta un’eccezione vitale, confermandosi il secondo difensore della Serie A per dribbling riusciti.

Franchi freddo per l’Europa

Paradossalmente, l’entusiasmo per la possibile salvezza non si trasferisce sull’impegno europeo. Per la gara di giovedì contro il Crystal Palace il Franchi sarà tutt’altro che esaurito. Si prevedono circa 19.000 spettatori su una capienza massima di 22.000. Il pesante 3-0 dell’andata (che ha fatto piovere fischi dal settore ospiti a Londra) ha spento l’ottimismo della piazza. A differenza del 2016, quando Firenze credeva nel celebre ribaltone “#SiPole” contro il Siviglia, oggi l’impresa appare utopica contro una squadra inglese in gran forma, reduce dal 2-1 in Premier contro il Newcastle.