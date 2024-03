Fiorentina Maccabi Haifa LIVE: cronaca e diretta match Conference League

Al Franchi, il match di Conference League 2023/2024 tra Fiorentina e Maccabi Haifa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Franchi, Fiorentina e Maccabi Haifa si affrontano nel match valido per gli Ottavi di Finale Conference League 2023/2024

Fiorentina Maccabi Haifa: sintesi e moviola

PRIMO TEMPO

La prima frazione di Fiorentina Maccabi Haifa non regala grandi emozioni. A differenza dell’andata, dove sono stati segnati ben sette gol tra cui tre già nei 45′ iniziali, questa volta i ritmi sono molto bassi. La Fiorentina ha comunque tirato già sette volte verso la porta di Kaiuf, ma nessuna conclusione particolarmente pericolosa se non per la conclusione di Mandragora alla mezz’ora fuori di poco.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa i viola sbloccano il match al 59′ con Barak. Grande paura invece nel finale con il gol del pareggio di Khalaili che aveva riportato gli israeliani a -1. I viola avanzano comunque ai quarti di finale.