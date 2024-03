Fiorentina Maccabi Haifa, Vincenzo Italiano: qualificato, promosso e bocciato

Fiorentina Maccabi Haifa, i voti di Italiano: qualificato ma la sua valutazione è contrastante tra i quotidiani

Non è stata una partita particolarmente problematica quella di ieri della Fiorentina col Maccabi Haifa. I viola partivano da un gol di vantaggio e non hanno fatto certo la loro migliore prestazione, favoriti anche dalla rete di Barak poco prima dell’ora di gioco.

Ma il pareggio di Khalaili nei minuti conclusivi ha generato qualche brivido e considerazioni non totalmente positive, nonostante 17 conclusioni a favore contro le sole 3 degli avversari, i 36 tocchi nell’area avversaria contro 5, i 27 cross contro 5. Una differenza che non salva il mister da giudizi ondivaghi.

ITALIANO – Al Corriere dello Sport non piace, del resto l’editoriale di Alberto Polverosi attacca la «presunzione» della squadra. Il voto è pertanto 5,5: «Basta una Fiorentina molto lontana, ad esempio, da quella scintillante di domenica contro la Roma per eliminare il Maccabi, ma l’anonimo (almeno) 1-1 di ieri sera gli dà spunti su cui riflettere per l’immediato futuro». Di tutt’altro avviso La Gazzetta dello Sport, che lo valuta da 6,5: «Buona gestione di turnover e gara, che la Viola tiene in mano fin quasi all’ultimo».