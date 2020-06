Fiorentina, manifestazione dei tifosi per lo stadio. Le parole di Barone

Corteo dei tifosi della Fiorentina, riunitisi a manifestare per lo stadio: presente anche Joe Barone. Ecco le sue dichiarazioni

I tifosi della Fiorentina hanno organizzato un corteo per manifestare per ottenere risposte dalla società e soprattutto dalle istituzioni per il nuovo stadio viola. Presente anche Joe Barone, braccio destro del presidente Commisso. Ecco le sue dichiarazioni riportate da firenzeviola.it.

«La Fiorentina è la nostra squadra. E’ stato un momento triste della nostra vita quello che abbiamo appena passato. Vi vogliamo ringraziare e l’investimento che avete fatto nella vostra vita è che la Fiorentina è del popolo viola. Da parte di Rocco e di tutta la sua famiglia vi vogliamo ringraziare perché oggi avete un messaggio molto importante. E’ molto emozionante stare qui davanti a voi oggi. Il messaggio è chiaro da parte della Fiorentina. Se nel vostro stadio, la vostra casa qui, ci sarà la possibilità di fare degli interventi questo diventerà il nostro stadio. Se la legge non cambia, e qui non si possono fare dei lavori importanti ovviamente dobbiamo andare da un’altra parte e quindi a Campi. Io vi vorrei tanto ringraziare. E’ importante per noi e per tutti i dirigenti. Grazie di cuore!».