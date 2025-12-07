Fiorentina, minacce a calciatori e famiglie dopo il ko contro il Sassuolo: dopo il club, anche il Comune di Firanze a sostegno della squadra viola. Il comunicato

Sta ancora facendo discutere quanto accaduto nel post-partita di Sassuolo Fiorentina 3-1, quando alcuni calciatori viola, insieme alle loro compagne, sono stati bersaglio di minacce e intimidazioni via social. Un episodio grave, che ha scosso l’ambiente e acceso un dibattito sulle derive tossiche del tifo online.

La presa di posizione del Comune di Firenze

A qualche ora dal comunicato del club Viola, anche il Comune di Firenze è intervenuto con un comunicato ufficiale, condannando senza esitazioni le aggressioni verbali rivolte ai giocatori della Fiorentina.

COMUNICATO – «Condanna totale per i commenti gravissimi via social a calciatori della Fiorentina e ai loro familiari: minacce e intimidazioni inqualificabili. Quanto accaduto non ha nulla a che vedere con i valori dello sport, con la passione per il calcio e con una sana e leale competizione. Il fenomeno della violenza social va contrastato con ogni mezzo. Firenze è una città solidale e attenta, valori che devono essere difesi ogni giorno, dentro e fuori dai social. Non dobbiamo mai smettere di impegnarci per costruire una comunità rispettosa. Mi auguro che siano individuati gli autori di questa vergogna, che sono tutto meno che tifosi veri. Quanto accaduto non si deve ripetere».

Un appello forte, che ribadisce la necessità di contrastare ogni forma di violenza digitale e di difendere i valori di rispetto e civiltà anche nel mondo del tifo.