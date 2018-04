Napoli la carica dei tifosi: in 2500 a Firenze per sostenere la squadra

Tantissimi i tifosi del Napoli che seguiranno la squadra nella delicata trasferta al Franchi contro la Fiorentina

La vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus ha cambiato tutto. Il gol all’ultimo respiro di Kalidou Koulibaly ha riaperto un campionato che sembrava essere ormai ben saldo nelle mani degli uomini di Allegri. A quattro giornate dalla fine può ancora succedere di tutto. La prossima giornata potrebbe già essere decisiva, con il Napoli che fa visita alla Fiorentina, e la Juventus impegnata nel derby d’Italia con l’Inter.

Lo sanno bene anche i tifosi partenopei che hanno letteralmente preso d’assalto i botteghini per trovare un biglietto per una partita che potrebbe rivelarsi storica per tutta la squadra e la città. Infatti è già esaurito il settore ospiti (circa 2500 posti), ma molti sostenitori azzurri provenienti da tutta Italia si stanno affannando per trovare un posto. Non si sa come finirà, ma comunque vada non si potrà dire che al Napoli sia mancato l’affetto dei propri tifosi.