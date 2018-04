La lotta Scudetto Juventus-Napoli assume contorni particolari pensando al precedente del 2009-10 tra Roma e Inter

La Juventus è a più uno sul Napoli a quattro giornate dalla fine del campionato. Una situazione del genere, con un distacco così minimo tra la prima e la seconda in Serie A, non si verificava dal 2009-10. Il precedente fa gola al Napoli, perché in quel caso a vincere lo Scudetto fu la squadra seconda in classifica a quattro gare dal termine. Otto anni fa furono la Roma e l’Inter a lottare per il tricolore e tutti sanno come andò a finire: i nerazzurri di Mourinho vinsero lo Scudetto e non solo, perché quello fu l’anno del famigerato Triplete con tanto di Coppa Italia e Champions League.

I tifosi della Roma ricordano cosa accadde in quelle ultime giornate, soprattutto alla 35esima. I giallorossi, a più uno sull’Inter, ospitarono la Sampdoria e vennero sconfitti in rimonta da una doppietta di Pazzini. L’Inter, vittoriosa poche ore prima con l‘Atalanta, sorpassò la Roma – che qualche giornata prima aveva fatto altrettanto sui milanesi – e andò a prendersi lo Scudetto all’ultima giornata a Siena. Il Napoli spera che anche stavolta si possa ripetere uno scenario piuttosto simile, perché da allora nessuna squadra si era mai trovata a tallonare così da vicino la prima in classifica alla 34esima giornata.