Prima di Liverpool-Roma, i giocatori giallorossi – guidati da De Rossi – hanno reso omaggio alle vittime della strage di Hillsborough. In Inghilterra hanno gradito

Prima di Liverpool-Roma di Champions League, i giallorossi sono stati protagonisti di un bel gesto. La squadra, capitanata da Daniele De Rossi, ha fatto visita alla targa con i novantasei nomi delle persone decedute a Hillsborough. Si tratta di novantasei tifosi del Liverpool che persero la vita il 15 aprile 1989 all’Hillsborough Stadium di Sheffield, in Inghilterra, prima della semifinale di FA Cup. La Roma, in religioso silenzio, si è recata nel luogo del memoriale e ha depositato un mazzo di fiori per rendere omaggio alle vittime della più tragica strage del calcio europeo. Oltre a DDR era presente anche il dirigente Francesco Totti assieme a quasi tutti i giocatori: Dzeko, Nainggolan, Strootman, Gonalons, Manolas, Pellegrini, Juan Jesus, Alisson e molti altri ancora. Tutti uniti e commossi per un gesto che ha già incontrato le simpatie e gli applausi da parte di tanti.

Liverpool-Roma: la Champions passa dai bei gesti

Sui social network i tifosi del Liverpool e i calciofili inglesi hanno elogiato la Roma per un atto non dovuto e spontaneo come la visita al memoriale. Un gesto importante, che fa da contraltare alla, seppur goliardica, caduta di stile di Roberto Pruzzo e di Bruno Conti di ieri pomeriggio. La targa coi nomi delle vittime di Hillsborough si trova poco fuori Anfield, lo stadio dove questa sera si giocherà la gara europea più importante per la Roma dai tempi di un altro Liverpool-Roma, quello di trentaquattro anni fa. Come detto, dalla trage di Hillsborough sono passati poco più di ventinove anni: il 15 aprile, come ogni anno, sono stati ricordati i novantasei tifosi con una commemorazione, ormai storica, tenutasi nella Kop, la curva dedicata ai fan dei Reds. Appena fuori da Anfield, inoltre, è presente l’associazione Justice For 96, con lo scopo di aiutare i parenti delle vittime.

L’omaggio del capitano Daniele De Rossi e della squadra al memoriale dedicato alle vittime del disastro di Hillsborough, dove 29 anni fa, 96 tifosi del Liverpool persero la vita.#ASRoma pic.twitter.com/qRuOYfkqgs — AS Roma (@OfficialASRoma) 23 aprile 2018

Daniele De Rossi lays a wreath at the Hillsborough memorial on behalf of AS Roma. Liverpool fans will thank them by damaging their bus later today. pic.twitter.com/CtflZQJgqU — Guardiolista (@MCFC_HQ1) 24 aprile 2018

