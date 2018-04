Meno di 24 ore a Liverpool-Roma e atmosfera già infuocata ad Anfield: i due reduci della finale di Coppa Campioni del 1984, Roberto Pruzzo e Bruno Conti, fanno il dito medio davanti allo stemma dei reds

Liverpool-Roma, a meno di una giornata dalla sfida di Anfield, il clima attorno alla gara è già caldissimo. Ad accenderlo ancora di più ci hanno pensato due reduci della finale di Coppa dei Campioni del 1984: Roberto Pruzzo e Bruno Conti. I due ex calciatori della Roma, presenti domani per la semifinale d’andata di Champions League, oggi hanno fatto visita allo stadio dei reds salutando a modo loro gli storici rivali: fotografati davanti allo stemma del Liverpool, hanno mostrato il dito medio e sorridendo. Una rivalità, per loro due e quella Roma datata 1984, ancora vivissima e che domani vivrà un altro capitolo.

Roberto Pruzzo, poi, intervistato da Premium Sport, ha dichiarato: «Ho sperato che la Roma non incrociasse il Liverpool perchè la ferita di 34 anni fa è ancora aperta che ci porteremo fino alla fine. Ma il calcio è fatto anche di questo e bisogna saper guardare avanti – le parole dell’attuale ds del Como – I rigori sbagliati contro Grobbelaar? Ne ho parlato col mio grande amico Ciccio Graziani, lui si prese una grande responsabilità. Anche i grandi campioni sbagliano e quella volta andò così».