Inter, Klaassen: «Vi svelo a cosa pensavano i tifosi nelle ultime settimane»

Davy Klaassen è stato intervistato da Voetbal International. Il centrocampista dell’Inter ha parlato dello Scudetto.

PAROLE – «La gente vive davvero questo campionato come una liberazione, un’esperienza molto speciale da vivere. Doveva succedere in questa stagione, l’avevo notato da molto tempo. Il fatto che ora sia accaduto è una roba pazzesca. La seconda stella? Sì, ​​sembra davvero una pietra miliare per gli italiani. È paragonabile alla terza stella dell’Ajax. Anche quello è stato un momento storico. E poi ci sono stati anche altri fattori, come il fatto che il Derby della Madonnina fosse la partita scudetto. Non era mai successo prima. Nelle ultime settimane, del resto, il pensiero dei tifosi è regolarmente tornato a due anni fa. All’epoca, l’Inter era in pole poco prima della fine della competizione ma il titolo non è arrivato. Quindi le emozioni sono state logicamente profonde e il senso di liberazione è venuto fuori completamente dopo il fischio finale».