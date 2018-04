Le probabili formazioni di Liverpool-Roma, semifinale di andata di Champions League in cui si sfidano Jurgen Klopp e Eusebio Di Francesco

La speranza dei tifosi della Roma è che la formazione contro il Liverpool possa essere recitata a memoria un giorno come succederà a quella che ha battuto il Barcellona. Stasera si gioca Liverpool-Roma a Anfield e non può essere una partita normale. Alle 20.45 si parte con la semifinale di andata di Champions League in terra inglese, Jurgen Klopp e Eusebio Di Francesco si sfidano per arrivare in finale. Per farlo, il tecnico abruzzese ha scelto ancora una volta una difesa a tre, che in realtà è molto duttile e può scalare a quattro o a cinque a seconda delle fasi. Contro il Barcellona l’esperimento dei tre centrali ha funzionato alla grandissima, anche a Liverpool i giallorossi proveranno nell’impresa con Fazio e Manolas assieme a Juan Jesus. Florenzi largo a destra e Kolarov largo a sinistra potranno essere decisivi in fase difensiva.

Liverpool-Roma formazioni: Cengiz Under c’è

L’unico dubbio sulle formazioni di Liverpool-Roma, almeno per quanto concerne Di Francesco, riguarda l’attacco. Per il momento, Cengiz Under è favorito su Patrick Schick. Il turco dovrebbe giocare come trequartista (o ala, anche qui dipende dalle fasi) assieme a Radja Nainggolan alle spalle di Edin Dzeko. Ha la fantasia e la tecnica necessarie per spaccare la difesa del Liverpool e pare essere tornato in forma dopo un periodo nero per via degli infortuni. Under può giocare titolare, Schick è pronto a entrare nella ripresa. L’ex Istanbul BB troverà sulla sua fascia Robertson, terzino confermatissimo da Klopp dopo una parte di stagione ad alti livelli in cui ha scippato il posto a Alberto Moreno. Sull’altra fascia la vera sorpresa della stagione del Liverpool, vale a dire il giovane Trent Alexander-Arnold, capace di arginare nientedimeno che Sané nell’ultima partita di Champions League. Ecco le probabili formazioni:

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All.: Klopp.

Indisponibili: Lallana, Matip, Can. Squalificati e diffidati: nessuno.

Roma (3-4-3): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Under, Dzeko, Nainggolan.

Indisponibili: Karsdorp e Defrel. Squalificati e diffidati: nessuno.

Leggi anche: Come vedere Liverpool-Roma in streaming