Fiorentina, Belotti: «Ecco come mi immagino la finale. Sul mio futuro posso dire questo»

Andrea Belotti ha parlato in vista della finalissima di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos. Ecco le sue dichiarazioni

Andrea Belotti ha parlato durante il media day di oggi al Viola Park in vista della finale di Conference League. Ecco le parole dell’attaccante della Fiorentina.

FINALE – «Mi immagino l’atmosfera di una finale, l’importanza della partita. Ti ritrovi al bivio tra alzare la coppa e non alzare niente. C’è tensione ma sono molto ma molto fiducioso di me stesso e dei miei compagni»

GOL IN FINALE – «Dovesse essere così per i pali presi e i miracoli che mi hanno fatto direi che andrebbe bene così. Sappiamo quanto sia importante questa partita per noi, per la Fiorentina e per Firenze»

FUTURO – «Forse sì, ma il pensiero non è sul futuro, deve essere sul portare a casa un trofeo. Il presente è quello che conta e dobbiamo fare il massimo oggi. Quello che succederà un domani si vedrà»