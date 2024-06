Castrovilli sul FUTURO: «Fiorentina? Quello che posso dirvi in vista del CALCIOMERCATO è...»

Calciomercato Fiorentina, Castrovilli lascerà la compagine viola? Ecco le sue attuali dichiarazioni sul futuro

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, a rischio parametro zero nella prossima sessione di calciomercato, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Sky Sport.

«Le emozioni non si possono spiegare se non si vivono quei momenti. Spero che quest’anno ci sia la stessa alchimia che c’era nel 2021, vincere l’Europeo è stata un’emozione incredibile. Sono stati due anni un po’ difficili, perché quando un giocatore si infortuna non è mai facile. Ora sono tornato, sto bene e mio figlio è un motivo in più. Non vedo l’ora di tornare a giocare nel prossimo campionato e riconquistare la maglia azzurra».