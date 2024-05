Fiorentina, Ranieri: «Non è da tutti giocarsi due finali europee. Tutta la squadra è formata da leader»

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, è intervenuto per analizzare quella che sarà la finale di Conference contro l’Olympiacos

FINALE – «Giocarsi due finali europee non è un risultato da tutti. Noi ci siamo riusciti, peccato esserci ripetuti anche in Coppa Italia, vogliamo la nostra rivincita, siamo pronti per la finale»

SEGRETO – «Non ho segreti. Alcune volte mi faccio prende troppo dalla partite, sprecando energie e prendendo qualche cartellino di troppo»

LEADER «Tutta la squadra è formata da leader, grazie a Italiano siamo cresciuti tutti sotto questo punto di vista, ci diamo sempre una mano in campo e rimaniamo compatti»

OLYMPIACOS – «Ci crediamo tanto, tantissimo. Dobbiamo portare a Firenze questo trofeo che tutti si meritano»