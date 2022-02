Fiorentina, parla l’agente di Cabral: «Subito entusiasta dei viola. Obiettivo Champions»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’agente di Cabral ha parlato della trattativa che ha portato l’attaccante alla Fiorentina

Luis Portela, agente di Cabral, a GrandHotelCalciomercato ha parlato della trattativa che ha portato l’attaccante alla Fiorentina.

TRATTATIVA – «Il primo contatto è stato il 20 gennaio, quando il direttore sportivo della Fiorentina ha contattato il mio socio, Paulo Pitombeira. Abbiamo parlato e abbiamo trovato l’accordo. Abbiamo accettato l’offerta della Fiorentina perché ci avevano detto che Vlahovic sarebbe andato alla Juventus. Quando glielo abbiamo detto ad Arthur è rimasto subito entusiasta».

ALTRE OFFERTE – «Alla Fiorentina hanno giocato Edmundo e Batistuta: è un club con una maglia pesante e con una grande tifoseria. Adesso c’è un progetto molto buono, con prospettive da Champions. In precedenza il direttore sportivo del Newcastle mi aveva contattato per avere informazioni su un’eventuale operazione e abbiamo fatto delle videoconferenze. Così come il presidente dello Zenit, oltre ai tedeschi del Wolfsburg. In passato avevamo ricevuto anche dei sondaggi da Atalanta e Genoa. La Selecao è la nostra meta. Se la giocherà con Matheus Cunha, ma se lui segnerà con la maglia della Fiorentina verrà sicuramente convocato».