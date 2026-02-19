Hanno Detto
Fiorentina, parla Paratici: «Sono molto felice di essere tornato in Italia. Vi spiego la scelta della viola. Questa sera…»
Fiorentina, Fabio Paratici ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara della sfida di Conference League contro il Jagiellonia
Ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici è intervenuto nel prepartita della sfida di Conference League contro il Jagiellonia, introducendo i temi principali del match e lo stato della squadra viola.
PAROLE – «Viviamo un momento delicato ma dobbiamo dividere Conference e campionato, vogliamo dare il massimo in ogni partita. Stasera abbiamo 13 giocatori su 23 che escono dal nostro settore giovanile, 4 su 5 formati all’interno del club nella linea difensiva, 9 italiani su 11. Giochiamo al massimo, spendo che affrontiamo un momento delicato.
Sono molto felice di essere tornato in Italia intanto. Vogliamo una squadra funzionale a ciò che l’allenatore vuole costruire, si voleva passare da difesa a 3 a 4, con centrocampisti che si inseriscono, esterni che saltano l’uomo: questo è stato il pensiero della società e in parte mio, visto che ero ancora al Tottenham»
SCELTA FIORENTINA – «Come ho spiegato in conferenza, è una scelta coraggiosa, anche se sembra incosciente. So benissimo dove mi porta la scelta e i rischi, ho pensato che la Fiorentina anche all’ultimo posto potesse avere risorse umane e societarie per venirne fuori e costruire qualcosa per il futuro, viste le infrastrutture di primo livello. Per questo ho firmato un contratto molto lungo, non sono un dirigente di passaggio».
