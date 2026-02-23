Connect with us
Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Sapevamo che fosse una partita importantissima, 3 punti che ne valgono 6 o addirittura 9»

2 ore ago

Vanoli Torino

Fiorentina, Vanoli analizza nel post partita della sfida di Serie A contro il Pisa: ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Fiorentina Pisa, terminata 1-0 è il match della 26esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara le dichiarazioni del tecnico dei viola, Paolo Vanoli:

PAROLE «Abbiamo gestito meglio il finale, con molta più attenzione. Sapevamo che fosse una partita importantissima, 3 punti che ne valgono 6 o addirittura 9. È un ringraziamento ai nostri tifosi, ora dobbiamo guardare alla prossima, recuperare più energie possibili e non sottovalutarla».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

DERBY «L’ho sempre detto, per noi è una stagione difficile, quando cambi obiettivo non è mai facile, però i tifosi da quando sono arrivato sono sempre stati vicini alla squadra. L’ho detto ai ragazzi: un derby non bisogna giocarlo ma vincerlo. L’abbiamo fatto ma non conta nulla, il percorso è ancora lungo. Non dobbiamo guardare troppo avanti. Dobbiamo portare a casa lo passaggio del turno in Conference League».

PARTITA «Con il Como abbiamo sofferto ma siamo stati ordinati. A volte, nel secondo tempo devi gestire meglio la partita, dobbiamo migliorare la velocità della palla. Q Stasera nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo tempo dovevamo fare meglio. Anche Fagioli nel secondo tempo doveva fare meglio, è un po’ il giocatore che ti fa girare la squadra».

