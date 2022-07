Fiorentina, patto con Milenkovic per la cessione: così si può

Milenkovic, patto con la Fiorentina: così il difensore serbo potrebbe lasciare la formazione viola in questo calciomercato

La Fiorentina potrebbe dare il via libera alla cessione di Nikola Milenkovic in cambio di 20 milioni. E nel caso in cui il giocatore dovesse ricevere una proposta importante per la sua carriera futura, i viola non si opporrebbero ad un suo addio.

E’ questo il patto di riconoscenza che è stato fatto tra il club viola e il centrale, come riferito da Sky Sport.