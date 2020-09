Fiorentina, Pezzella: «Il presidente Commisso ci dà grande carica»

German Pezzella ha parlato prima della partita di campionato Fiorentina-Torino

Fiorentina-Torino aprirà la nuova stagione di Serie A. German Pezzella, capitano dei viola, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della partita.

«Dopo il lockdown abbiamo fatto un bel percorso, vincendo tante partite. In questa stagione vogliamo portare avanti quel lavoro. Siamo quasi gli stessi più tre acquisti che ci daranno tantissimo. Dobbiamo ripartire dalla scorsa annata e avanzare in classifica. Il presidente Commisso ci trasmette tanta energia. In questa settimana, dopo tanti mesi lontani, ha trasmesso tutta la voglia di quello che vuole fare qui a Firenze. La nostra forza deve essere il gruppo».