Fiorentina, Pezzella: «So cosa significa battere la Juventus. Ci tenevo»

German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro la Juventus.

«Forse è andato tutto bene dall’inizio. L’atteggiamento e lo spirito è quello che abbiamo mostrato nelle ultime partite ed è la base per andare avanti. Così dobbiamo lottare. Ha molto sapore questa vittoria, per la nostra gente è importante, negli ultimi tempi non gli abbiamo dato l’allegria che loro meritano. Molto importante, l’ho detto ai ragazzi prima della partita che tenevo a questa partita. Sono da quattro anni qui alla Fiorentina e so cosa significa questa partita».