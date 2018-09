Fiorentina, Pioli: «Siamo in un buon momento. Rinnovo? Qui sto bene»

Le parole in conferenza stampa del tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli alla vigilia del match di campionato contro l’Atalanta

La Fiorentina si prepara ad ospitare l’Atalanta allo stadio Artemio Franchi nella 7^ giornata di campionato. Alla vigilia del match contro i bergamaschi è intervenuto l’allenatore della squadra toscana, Stefano Pioli che ha inizialmente parlato degli avversari: «È una squadra dall’ottimo potenziale offensivo. Abbiamo preparato bene la gara e cercheremo di affrontarla al meglio con la consapevolezza che sarà dura. Non sono sicuro se quello contro i bergamaschi sia uno scontro diretto per l’Europa. Noi vogliamo migliorare, sicuramente iniziare a giocare il 26 luglio è dispendioso, ma siamo in un buon momento, rifiateremo durante la sosta».

In merito alla sconfitta della scorsa giornata contro l’Inter, il tecnico ha ammesso: «Abbiamo superato ciò che è successo solo mercoledì mattina. Quest’anno è cambiato qualcosa nell’utilizzo del VAR. Ci hanno detto che deve intervenire quando c’è un errore ovvio dell’arbitro, noi vogliamo solo che il regolamento sia applicato, non devono essere i giocatori a chiamare il VAR. Contro i nerazzurri abbiamo giocato molto bene, ma in alcune occasioni non siamo stati attenti, commettendo degli errori che hanno compromesso il risultato». Sulla formazione che potrebbe scendere in campo contro l’Atalanta: «Stanno tutti bene, ho dei dubbi in merito alla formazione. Abbiamo avuto il tempo di recuperare, siamo in buone condizioni fisiche. Siamo ancora all’inizio del campionato, non voglio esasperare i miei giocatori.». Infine sul possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2019 Pioli ha ammesso: «Non ci penso adesso, quando sono arrivato a Firenze speravo di trovare fiducia e serenità e ho trovato tutto questo, dunque, quando la dirigenza vorrà parlare del rinnovo mi troverà pronto».