La dirigenza della Fiorentina, soddisfatta dell’andamento della squadra, sembra voglia proporre il rinnovo al tecnico Stefano Pioli

La Fiorentina, dopo la sconfitta contro l’Inter per 2-1 in trasferta, si prepara in fretta per la settima giornata di campionato dove affronterà l’Atalanta tra le mura amiche dell’Artemio Franchi. La squadra di Pioli sta disputando un ottimo campionato con 10 punti all’attivo dopo sei giornate che valgono attualmente il quarto posto in classifica, a pari merito con Inter e Sassuolo (i neroverdi devono però ancora giocare il 6° turno). L’ottimo andamento dei Viola sembra aver convinto la dirigenza, la quale sembra intenzionata a rinnovare il contratto del tecnico.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, difatti, il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle nel fine settimana raggiungerà la squadra in ritiro per confrontarsi con Stefano Pioli e provare già a discutere di un eventuale prolungamento del contratto, in scadenza a giugno 2019 – la società ha un diritto d’opzione anche per la stagione successiva. La trattativa tra la dirigenza e l’allenatore potrebbe già chiudersi entro la fine dell’anno.