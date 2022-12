Fiorentina, Pradè: «La nostra è completa, dovremo far spazio solo per Castrovilli»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato del mercato della viola dopo una amichevole con l’Arezzo

MERCATO – «La nostra è completa, dovremo far spazio solo per Castrovilli. La sconfitta di Milano ce l’abbiamo ancora addosso ma la nostra squadra è competitiva e ci dobbiamo lavorare dovendo recuperare gli infortunati. I nostri acquisti sono i recuperati ecco. Gonzalez e Sottil, dopo varie riunioni con i medici, a breve li riavremo. Non è che ce li porteremo dietro per mesi e allora devi intervenire sul mercato. Ad oggi abbiamo 4 esterni più un jolly come Kouamé. Sarebbe deleterio andare a prendere un altro esterno».