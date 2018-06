Fiorentina, quanti nomi per la porta! Scuffet scala la classifica

La Fiorentina è alla ricerca di un portiere e segue moltissimi nomi in Italia e all’estero. Il sogno è quello di arrivare a Alex Meret dell’Udinese ma in questo momento il primo nome per i viola è Simone Scuffet

Il nodo principale del mercato estivo della Fiorentina è certamente il portiere. I viola non hanno intenzione di prolungare il rapporto con Marco Sportiello, destinato quindi a tornare all’Atalanta. Come riporta l’edizione di Tuttosport oggi in edicola, il ds Pantaleo Corvino sta seguendo con interesse diversi profili: Rafael Cabral del Napoli, Andrea Consigli dell’Atalanta, Karlo Letica dell’Hajduk Spalato, Alex Meret e Simone Scuffet dell’Udinese, Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria e Lukasz Skorupski della Roma. Tra questi il preferito è Meret, che tornerà in Friuli dopo l’esperienza alla Spal, ma il club di proprietà di Giampaolo Pozzo chiede almeno 20 milioni per il giovane estremo difensore. Nelle ultime ore sono invece salite prepotentemente le quotazioni di Scuffet, che in questa stagione ha raccolto appena 6 presenze con i bianconeri. Il ritorno di Meret potrebbe chiudere ulteriormente spazio all’ex Como e questo potrebbe avvantaggiare la Fiorentina in fase di trattativa.

La carriera di Scuffet è stata piuttosto altalenante negli ultimi anni. Al suo esordio in Serie A è stato quasi immediatamente additato come il possibile erede di Gianluigi Buffon, che dopo la squalifica del UEFA per i fatti di Madrid si prepara a firmare con il Paris Saint Germain. Il portiere in passato era finito nel mirino del’Atletico Madrid ma in seguito ha sperimentato un periodo di forma decisamente negativo. Scuffet si è ritrovato al Comoin Lega Pro e ora punta a confermarsi nuovamente nel massimo campionato.