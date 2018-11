Di Francesco sprona la Roma: «Voglio un atteggiamento diverso. De Rossi out»

Fiorentina-Roma, vigilia della sfida valida per l’11^ giornata di Serie A 2018/2019: le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa

La Roma cerca continuità per ritrovare la zona Champions League, giallorossi attesi domani all’Artemio Franchi dall’esame Fiorentina. Intervenuto in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco ha spiegato: «Voglio vedere un atteggiamento diverso, non dobbiamo abbassarci sempre: dobbiamo trovare continuità e l’atteggiamento tattico deve continuare a essere lo stesso». Il tecnico poi parla della situazione infortunati: «Pastore e Kluivert hanno lavorato con la squadra. Quello di Justin era un infortunio meno grave, per questo è più probabile che possa giocare: entrambi saranno convocati».

Discorso diverso per quanto riguarda Daniele De Rossi: «Non sarà convocato, probabilmente non ci sarà neanche in Champions League e nella prossima gara di campionato. Manolas? E’ disponibile, devo valutare se farlo giocare o meno». Prosegue Di Francesco, parlando degli obiettivi giallorossi: «Siamo in ritardo rispetto alle altre squadre, ma c’è tutto il tempo per recuperare e agganciare chi sta davanti. Non mi piace di parlare di obiettivo quarto posto per il momento: Milan e Inter erano in crisi ma si sono riprese, noi dobbiamo ritrovare fiducia. Non sono del tutto contento, voglio di più sia a livello di prestazioni che di atteggiamento».