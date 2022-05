Fiorentina Torreira, la corsa per il riscatto: Viola al lavoro con l’Arsenal

Fiorentina Torreira, la corsa verso il riscatto: la Viola se lo coccola e lavora con l’Arsenal per chiudere l’affare

La Fiorentina ha in Torreira il suo perno di centrocampo e vuole a tutti i costi trattenerlo anche per la prossima stagione. La corsa per il riscatto passa molto anche dal finale di stagione, ma è chiaro che 15 milioni sono una cifra spendibile per un giocatore importante in mediana.

La società è al lavoro per provare a chiudere quanto prima la trattativa con l’Arsenal. Intanto Torreira vuole ritrovare il gol a San Siro per lo sgambetto all’altra milanese. Lo scrive il Corriere dello Sport.