Vanoli Fiorentina, la firma è sempre più vicina: prima la rescissione con il Torino, poi l’accordo con la Viola. Ecco i dettagli del contratto

Vanoli Fiorentina: il ritorno del protagonista del 2001 è sempre più vicino. Il tecnico firmerà un contratto annuale con opzione.

Paolo Vanoli è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. La trattativa tra le parti procede spedita e l’accordo definitivo sembra ormai a un passo. L’ultimo ostacolo da superare riguarda la risoluzione del contratto che lega ancora Vanoli al Torino, club con cui ha concluso la scorsa stagione. Una volta definito questo passaggio formale, l’ex tecnico granata potrà firmare con la società viola e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura sulla panchina della Fiorentina.

Il progetto “Vanoli Fiorentina” sta dunque prendendo forma concreta. La dirigenza toscana punta a chiudere tutto in tempi brevi, con l’obiettivo di avere il nuovo allenatore già in panchina nella prossima partita contro il Genoa. L’entusiasmo tra i tifosi è palpabile, non solo per la prospettiva di un cambio tecnico, ma anche per il ritorno di una figura che a Firenze ha lasciato un ricordo indelebile.

Vanoli, infatti, ha un legame speciale con la maglia viola. Nel 2001 fu lui, da giocatore, a segnare il gol decisivo nella finale di Coppa Italia contro il Parma, regalando alla Fiorentina l’ultimo trofeo conquistato nella sua storia recente. Quel momento lo ha reso un simbolo per molti sostenitori, e ora la possibilità di rivederlo a guidare la squadra dalla panchina aggiunge un tocco di romanticismo al nuovo corso della società.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Per quanto riguarda i dettagli economici, come riportato da Gianluca Di Marzio, il contratto di Vanoli alla Fiorentina prevede un accordo annuale con opzione per una seconda stagione. Sono inoltre stati inseriti diversi bonus legati ai risultati sportivi: uno in caso di piazzamento al decimo posto in Serie A e ulteriori premi in base alla qualificazione alle coppe europee, con cifre differenziate a seconda del traguardo raggiunto (Conference, Europa o Champions League).

La scelta di puntare su Paolo Vanoli rappresenta per la Fiorentina una scommessa di identità e continuità: un tecnico giovane ma già esperto, capace di valorizzare i giocatori e di proporre un calcio moderno e organizzato. Dopo l’era Italiano, la società viola cerca stabilità e ambizione, e l’arrivo di Vanoli sembra rispondere perfettamente a queste esigenze.

Se tutto procederà come previsto, l’annuncio ufficiale di Vanoli nuovo allenatore della Fiorentina potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, segnando l’inizio di una nuova pagina nella storia del club gigliato.