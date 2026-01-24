Fiorentina, Vanoli non ha dubbi dopo la sconfitta col Cagliari: «Dobbiamo essere arrabbiati! È una lezione che bisogna saper assorbire»

Fiorentina, Paolo Vanoli ha commentato così la sconfitta in casa contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni a DAZN

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina , ha commentato a DAZN la sconfitta contro il Cagliari di Pisacane. Le sue parole.

PARTITA – «Dobbiamo essere incaz**ti, arrabbiati. Perché dobbiamo capire come si affrontano questa pertite sull’aspetto del sacrificio e buttare via una partita. Siamo stati lenti, paura di giocarla e nelle scelte. Lo ho detto, non mi ero buttato giù prima, sono dispiaciuto perché era una partita importante. Dobbiamo tirarci su le maniche. E’ una lezione che dobbiamo sapere assorbire e capire».

GESTIONE GRUPPO – «La gestione della squadra? Io da quando sono arrivato ho sempre detto ai ragazzi che per uscire da questa situazione bisogna essere lucidi, saper soffrire, e non illudersi quando arriveranno i momenti positivi. Questa è una lezione. Negli scontri diretti con le squadre sotto li abbiamo sbagliati quindi c’è ancora strada per migliorare mentalmente su alcuni aspetti».

ANALISI MATCH – «Lo ho sempre detto che a volte lo abbiamo fatto bene e a volte no di rimanere sempre in partita! Lo avevo detto anche all’intervallo. Calma, bisogna rimanere in partita! Avere la pazienza però anche sul primo gol non possiamo prenderlo su un rinvio. Sarà stato bravo Palestra ma perdi l’uomo dentro l’area, rientri anche sul secondo gol. Eravamo quattro contro due e ci hanno fatto goal. Dobbiamo percepire un po’ più di cattiveria anche nel difendere. Poi penso sicuramente che la partita per come stavamo facendo la partita la abbiamo sempre fatta. Si vede anche attraverso il numero di occasioni poi è normale contro queste squadre che sono brave a difendere serve il guizzo, l’ultimo passaggio, la qualità del dribbling che nel secondo tempo qualcuno ha fatto un po’ meglio del primo ma dobbiamo evitare questi gol».

L’INTERVISTA COMPLETA DI VANOLI DOPO FIORENTINA CAGLIARI