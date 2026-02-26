Fiorentina, Vanoli a Sky dopo il Jagiellonia: «È successo ciò che non volevo, penso che sarà una lezione! La Conference fa crescere»

Fiorentina, Paolo Vanoli a Sky dopo il Jagiellonia: ecco le dichiarazioni dopo il ritorno dei playoff di Conference League

A Sky dopo Fiorentina Jagiellonia, Paolo Vanoli ha commentato così il match.

ANALISI – «E’ successo ciò che non volevo, ossia arrivare ai supplementari. Dobbiamo capire che ogni risultato fai all’andata devi giocare il ritorno. Non volevo buttare via energie, ora sfideremo l’Udinese, una squadra forte. Dobbiamo crescere tanto, non dobbiamo guardare tutto negativo. Abbiamo passato il turno con grande difficoltà, penso sia una lezione. La squadra è comunque uscita bene, chi è entrato ha dato una mano. Ora testa concentrata a Udine».

FAGIOLI – «Non so se si possa fare a meno, abbiamo bisogno di tutti. Quando sei squadra vinci le partite importanti. Fagioli sta crescendo tantissimo, il gol è una cosa su cui stiamo lavorando. L’importante non sono i singoli ma la squadra. I primi 45′ siamo entrati con il risultato dell’andata in testa e ci siamo complicati la vita».

SOLOMON – «La vedo difficile per lunedì, un fastidio al retto femorale. Domani faremo gli esami, la preoccupazione è stato perdere i giocatori per infortunio. Gosens ha avuto un trauma allo zigomo, valuteremo anche lui».

SINGOLI – «Fazzini ha fatto una grandissima partita all’andata. Dodo è stata una situazione d’emergenza, tenti di far risparmiare energie a Harrison, Dodo ha già fatto il quinto alto e volevo portare avanti Fortini come terzino. E’ uno dei candidati nel ruolo per Udine. L’allenatore non sottovaluta mai nulla, deve valutare tutto».

SORTEGGIO – «Dico che a me la Conference piace tanto, mi piace il campo internazionale perché fa crescere. Dobbiamo cambiare l’atteggiamento perché non è il campionato. Chiunque pescheremo non dovremo pensarci, ora dobbiamo prepararci per l’Udinese che sarà agguerrita».