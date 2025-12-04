Fiorentina, Vanoli traccia subito la prima strada. Quali saranno i cambiamenti in vista? - Calcio News 24

Fiorentina, Vanoli traccia la strada: tra dubbi tattici e ritorno alla difesa a quattro

La Fiorentina si prepara a vivere una settimana decisiva, con Paolo Vanoli che punta a imprimere una svolta dopo la sconfitta di Bergamo. “Per cambiare serve anche trovare il timing giusto”, ha spiegato il tecnico viola, sottolineando come il periodo attuale rappresenti l’unica finestra utile per lavorare su nuovi schemi tattici prima della sfida di sabato contro il Sassuolo.

Dalla metà della scorsa settimana, infatti, la squadra ha iniziato a testare alcune novità, ma da martedì le doppie sedute hanno consentito di entrare nel vivo della preparazione, finalizzata a proporre un sistema di gioco aggiornato già a partire dalla prossima gara. Vanoli sa che il tempo è poco e che occorre agire subito, puntando a consolidare punti di forza e correggere lacune emerse in campionato.

La strada tattica della Fiorentina sembra tracciata, con il ritorno alla difesa a quattro come base per la rinascita. Restano però alcuni dubbi su come la squadra sarà schierata dalla metà campo in avanti. La linea difensiva davanti a De Gea sarà composta da quattro elementi: mancherà Pongracic per squalifica, e Comuzzo, più a suo agio da centrale, e Ranieri sembrano favoriti su Pablo Marí, esperto in una linea a tre ma comunque adattabile. Dodo occuperà la corsia destra, Parisi quella opposta, per formare una doppia catena con quattro esterni, utile sia nel 4-2-3-1 che nel 4-4-2 o nel 4-4-1-1.

In mediana, Vanoli privilegia fisicità e solidità: Mandragora e Sohm sono favoriti, mentre Fagioli e Nicolussi Caviglia hanno mostrato alcune difficoltà nelle ultime uscite. Anche sulle corsie offensive restano valutazioni aperte, con Fortini e Gosens pronti a inserirsi alle spalle di Kean nel tridente o a muoversi più a ridosso del centrocampo a seconda del modulo scelto.

Per la Fiorentina, questa settimana rappresenta un bivio: consolidare la difesa a quattro e trovare gli interpreti giusti a centrocampo e in attacco può significare dare continuità ai risultati e avviare un’inversione di rotta decisiva in campionato. Vanoli punta a trasformare ogni allenamento in un passo verso la rinascita della squadra.

