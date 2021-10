Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha commentato la notizia del mancato rinnovo di Dusan Vlahovic

Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha commentato la notizia del mancato rinnovo di Dusan Vlahovic. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rtv38.

«Per noi non c’è nessuna preoccupazione, neanche all’interno del gruppo. Credo che queste situazioni riguardino la società e Dusan. Noi siamo tranquilli e Dusan ha sempre dimostrato grande professionalità sia in allenamento che in partita. Per noi gruppo squadra questo è quello che conta. Quando remiamo tutti dalla stessa parte e facciamo bene, anche il singolo emerge. Non sono assolutamente preoccupato di questa situazione, quello che importa non è quello che sta facendo ma quello che stiamo facendo noi come gruppo squadra».