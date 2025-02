Flachi: «La Sampdoria ha ritrovato entusiasmo, sui nuovi arrivi penso questo»

Le parole di Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, sulla stagione del club blucerchiato in Serie B. Tutti i dettagli

Francesco Flachi ha parlato in esclusiva a SampNews24 della stagione della Sampdoria in Serie B.

La Sampdoria è riuscita a tornare alla vittoria contro il Cosenza, dopo ben 13 partite senza trovare i tre punti. Cosa dovranno fare ora i blucerchiati per mantenere il ritmo?

«Sicuramente la vittoria ha riportato un po’ di entusiasmo. Ultimamente è mancata la fiducia, i giocatori erano impauriti a causa della mancanza di risultati e questa è una situazione non facile da gestire. Bisogna partire dal presupposto che alcune queste partite si potevano portare a casa con la condizione mentale giusta, come il 2-0 a Mantova, quindi si potevano avere alcuni punti in più. Oggi sarà una partita importante: se riesci a dare continuità alla vittoria con il Cosenza prendi forza mentale e di gruppo, e i giocatori sicurezza in sé stessi. Il campionato è lungo, si può fare tutto, ed è stata fatta una buona campagna acquisti, soprattutto per la sessione di gennaio. Poi si valuterà partita per partita. Ma se si vincerà anche con il Modena si potrà vedere qualcosa di diverso.»

Passando proprio ai nuovi acquisti, cosa ne pensa degli arrivi in attacco di Abiuso e Niang?

«Abiuso non lo conosco bene come giocatore, ma Niang ha fatto 6 mesi da grande giocatore ad Empoli, risultando determinante per la salvezza con i suoi gol. Mi auguro che possa ripetersi anche qui. Con il Cosenza per me è stato il migliore in campo, ha gestito palla, si è messo a disposizione dei compagni, e la squadra ne ha tratto beneficio.»

