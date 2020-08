Flick è in finale: “Bravi e anche fortunati” – VIDEO

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, è intervenuto al termine della vittoria contro l’Olympique Lione

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, è intervenuto al termine della vittoria contro l’Olympique Lione. Ecco le sue dichiarazioni:

«È stata una partita molto intensa non solo per i giocatori, ma anche per tutti coloro che ne erano coinvolti. Il Lione è una squadra tosta e ci ha messo in difficoltà. Nei minuti iniziali siamo stati anche fortunati. Poi Serge Gnabry con quella azione personale ha trovato il gol del vantaggio. È stata un’azione incredibile che ci ha dato la tranquillità necessaria».