Flick e l’utilizzo della mascherina: «Vi spiego…» – VIDEO

Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 del Bayern Monaco contro l’Union Berlin. Queste le sue parole sull’utilizzo della mascherina.

«Non ho visto nessun fantasma, era solo uno stadio senza tifosi. Per quanto riguarda la mascherina, siamo obbligati a metterla quando parliamo con i membri dello staff. Rispetto sempre questa regola ma poi dimentico di levarmela, ormai siamo troppo abituati ad indossarla. A volte la tengo davvero a lungo, me la tolgo soltanto quando me ne accorgo».