Flick gela l’Inter: «Abbiamo deciso di non proseguire il rapporto con Perisic»

Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha confermato che la società non vuole portare avanti il proprio rapporto con Ivan Perisic

Niente più Bayern Monaco per Ivan Perisic. A confermarlo lo stesso Flick, intervenuto ai microfoni di Abendzeitung: «Abbiamo deciso di non proseguire il rapporto con Odriozola, Coutinho e Perisic. Adesso proveremo a capire come integrare la nostra rosa. Alaba e Thiago Alcantara? Finché saranno qui, li considererò a disposizione».