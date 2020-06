Hans Flick snobba le voci di mercato su Leory Sané: le dichiarazioni dell’allenatore del Bayern Monaco – VIDEO

Le parole di Pep Guardiola su Leroy Sané, che non rinnoverà il contratto con il Manchester City, hanno nuovamente acceso i riflettori sul Bayern Monaco.

Il club bavarese è in pole per il tesseramento dell’esterno tedesco, ma il tecnico Hans Flick non ne vuole parlare: «Sané al Bayern Monaco? Non è il momento».