Flick su Boateng: «Non è del tutto vero che sarebbe dovuto andare al Lione» – VIDEO

Il c.t. della Germania Hans Flick ha parlato del passaggio al Lione di Jerome Boateng

«Ho letto tutti i titoli su Boateng. Ciò che non è del tutto vero è che lui alla fine sarebbe dovuto andare al Lione. Di solito parlo con i miei giocatori di certe cose perché vogliono avere un parere al riguardo. Fa bene confrontarsi su questo, tuttavia ha l’esperienza giusta per capire cosa vuole. È una cosa positiva che giochi in una squadra impegnata in competizioni internazionali. È tornato su alti livelli negli ultimi anni. E comunque dico che a prescindere dalla loro età se abbiamo giocatori che possono venire ad aiutarci sono i benvenuti».