Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, dopo le recenti dichiarazioni su Cristiano Ronaldo, ‘rilancia’ e continua nelle lodi verso il portoghese

Real Madrid–Cristiano Ronaldo, un amore senza fine. Il presidente delle ‘merengues’ Florentino Perez, dopo le dichiarazioni di ieri durante l’assemblea dei soci del club madridista, ha ribadito ancora il suo affetto verso il giocatore portoghese ex Real; il numero uno del club spagnolo, intervenuto a Londra all’assegnazione del ‘The Best FIFA‘ – andato al madridista Luka Modric quale miglior giocatore del 2018 – è intervenuto nuovamente così: «Avrei dato un abbraccio a Cristiano stasera (il portoghese era assente alla cerimonia, ndr), lui è il degno successore di Di Stefano. Un giorno tornerà» le parole di Perez raccolte da El Chiringuito TV. Dopo il burrascoso addio estivo al Real dopo nove anni, l’asso portoghese della Juventus è rimasto indelebilmente nel cuore dei madridisti, anche di chi sembrava non aver fatto abbastanza per trattenerlo.