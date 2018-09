Cristiano Ronaldo, senti Perez: «Real Madrid sempre casa tua»

Protagonista del trasferimento del secolo in estate, porte aperte al Real Madrid per Cristiano Ronaldo: le parole del presidente blanco Florentino Perez

Protagonista alla Juventus dopo nove anni di successi al Real Madrid, Cristiano Ronaldo resta nel cuore del club blanco. E, a sorpresa, arrivano delle dichiarazioni dalla Spagna del presidente Florentino Perez, che lascia uno spiraglio aperto per un eventuale ritorno futuro del fuoriclasse portoghese…

Ecco le parole di Florentino Perez: «E’ uno dei punti di riferimento del Real Madrid di sempre: è il miglior capocannoniere della storia di questo club ed è stato il degno successore di Di Stefano. E’ stato un punto di riferimento e la sua storia verrà raccontata di generazione in generazione: è un esempio per tutti coloro che indossano questa maglia. Questa sarà per sempre casa sua».