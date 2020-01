Florenzi Valencia, il giocatore dà l’ok. Operazione da 15 milioni di euro

Florenzi Valencia, trattativa sempre più nel vivo. Il giocatore dà l’ok per il trasferimento: operazione da 15 milioni di euro

Sempre più concreta la clamorosa separazione tra Alessandro Florenzi e la Roma. La trattativa col Valencia è nel vivo e presto potrebbe materializzarsi per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Secondo Il Tempo, l’attuale capitano giallorosso avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento. I giallorossi, per il via libera, non vogliono altro che un facile obbligo di riscatto.