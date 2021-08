Foden ricorda la finale di Euro 2020: «Sono scoppiato a piangere»

Phil Foden parla ad un mese dalla sconfitta contro l’Italia ad Euro 2020: ecco le dichiarazioni dell’esterno inglese

Phil Foden, centrocampista del Manchester City e dell’Inghilterra, ha parlato a Sky Sports Uk della finale di Euro 2020.

«Ricordo di aver parlato con il CT quando mi sono infortunato e sono scoppiato a piangere, ero devastato per il fatto che ero infortunato. Ma volevo solo che la squadra vincesse, è un peccato che non ci siamo riusciti. Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi, quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto la storia arrivando in finale e quest’esperienza ci aiuterà nelle prossime occasioni. Dopo la finale è stato così bello vedere come erano tutti uniti nello spogliatoio».