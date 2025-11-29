Formazioni ufficiali Juve Cagliari, ecco le scelte in vista del match - Calcio News 24

Juventus News
Formazioni ufficiali Juve Cagliari, ecco le scelte in vista del match
Formazioni ufficiali Juve Cagliari, le scelte dei due allenatori per il match dell’Allianz Stadium delle 18: tutti i dettagli
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juve Cagliari. Il match dell’Unipol Domus in campo alle 18 è valido per la giornata di Serie A 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI
Juventus: Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli (C), Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.
Cagliari: Caprile; Zappa, Deiola (C), Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.
