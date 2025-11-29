 Formazioni ufficiali Juve Cagliari, ecco le scelte in vista del match - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Juve Cagliari, ecco le scelte in vista del match

Formazioni ufficiali Juve Cagliari, le scelte dei due allenatori per il match dell’Allianz Stadium delle 18: tutti i dettagli

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juve Cagliari. Il match dell’Unipol Domus in campo alle 18 è valido per la giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus: Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli (C), Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

Cagliari: Caprile; Zappa, Deiola (C), Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

