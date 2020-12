Roma, Fonseca: «Classifica giusta ma ancora manca tanto, soddisfatti»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato al termine della gara contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni dopo la vittoria dei giallorossi

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni.

LA GARA – «L’obiettivo principale erano tre punti, non era facile, abbiamo vinto bene. Non era facile».

PELLEGRINI – «Mi aspettavo tornasse ai suoi livelli. Oggi ha fatto un eurogol. Ha fatto bene come nelle altre partite. Abbiamo la possibilità di far giocare Pellegrini in due posizioni, Villar ha meritato di giocare anche stasera. Ho deciso di insistere sulla formazione di Bologna. Con il giallo di Villar si è abbassato ed ha fatto benissimo».

DIFESA E COSA MIGLIORARE – «Nel finale dovevamo gestire meglio, sono d’accordo. Possiamo gestire la partita con la palla quando loro hanno iniziato a pressare. Non mi è piaciuto il fatto di aver preso un gol da un Torino in 10. Difesa? Importante il ritorno di Mancini e Smalling, ho deciso di cambiare Mancini perchè era ammonito».

CLASSIFICA – «Siamo soddisfatti di avere questa classifica ma siamo lontani dalla fine del campionato. Pensiamo alla prossima che sarà difficile contro l’Atalanta».

FRIEDKIN – «Importantissimo per noi averli qui vicini, è importante sentire il loro sostegno».