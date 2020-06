Fonseca: «Protocollo? La Roma è un esempio. Serie A imprevedibile»

Paulo Fonseca pregusta il ritorno in campo della sua Roma: i giallorossi sognano di conquistare un posto in Champions League

Nel corso dell’intervista rilasciata a Publico, Paulo Fonseca ha parlato della ripresa del campionato di Serie A e delle ambizioni della Roma per questo finale di stagione.

RIPRESA – «Se ci sono le condizioni per tornare in campo? Credo di sì. C’è un protocollo molto rigoroso che va rispettato. La Roma è un esempio in questo senso. Stiamo lavorando in condizioni di massima sicurezza, stiamo testando regolarmente tutti. La situazione sta migliorando nel paese e credo che ci siano tutte le condizioni».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «E’ possibile. Le altre quattro squadre sono molto forti. L’Atalanta, il nostro principale rivale, è molto forte, ma non ci arrendiamo in questa lotta. Quest’anno il campionato italiano è imprevedibile, più che negli ultimi anni».