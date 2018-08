Formazione Betis Siviglia 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste dell’Europa League

Un grande ritorno sulla scena del calcio europeo. Grande soprattutto perché il Betis Siviglia, ormai diventata tristemente la seconda realtà della città andalusa, ha qualità in abbondanza. E ha tutte le carte in regola per diventare una delle mine vaganti dell’Europa League. In difesa c’è Bartra, che fra Barcellona e Borussia Dortmund ha comunque dimostrato di essere un giocatore di lato profilo, ma la vera ricchezza della squadra di Setien è tutta in mezzo al campo. La regia, in particolare, è stata rafforzata dall’arrivo di William Carvalho dallo Sporting Lisbona, mentre sugli esterni ci sono Tello e Firpo, pedine che al pallone danno del tu già da un bel po’ di tempo. Nelle ultimissime ore di mercato, alla corte del Betis Siviglia, è arrivato anche Lo Celso in prestito dal Psg: criticatissimo al Mondiale, ma pur sempre giovanissimo e adatto ad un campionato come quello spagnolo. E poi c’è Inui, uno che col Giappone in Russia ha fatto benissimo. Il simbolo, però, è sempre l’eterno Joaquin. Altro pericolo che il Milan dovrà tenere d’occhio.

LA STELLA: William Carvalho – Esperienza internazionale da vendere, ma anche qualità. Allo Sporting Lisbona ha fatto molto bene e anche la Juventus, qualche anno, ci aveva fatto più di un pensierino. E’ andato in Spagna perché sa che la Liga può essere il contesto perfetto per esaltare le sue caratteristiche.

L’ALLENATORE: Quique Setien – Non è un allenatore, è un idealista, come quasi tutti i tecnici figli o comunque derivati dal Guardiolismo. Il suo Betis costruisce l’azione dalla difesa, gioca in ampiezza e sfrutta la profondità attaccando gli spazi con tanti piccoletti. Una bella realtà, costruita sapientemente da un tecnico stufo di essere considerato quello che allena la seconda squadra di Siviglia.

Rosa Betis Siviglia 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Rau Lopez, Robles

DIFENSORI – Bartra, Mandi, Sidnei, Feddal, Firpo, Guerrero, Barragan

CENTROCAMPISTI – William Carvalho, Javi Garcia, Guardado, Brasanac, Boudebouz, Canales, Narvaez

ATTACCANTI – Inui, Tello, Joaquin, Sanabria, Moron, Leon, Alegria

ALLENATORE – Quique Setien

BETIS SIVIGLIA (3-4-2-1): Lopez; Mandi, Bartra, Feddal; Tello, Guardado, William Carvalho, Firpo; Lo Celso, Canales; Sanabria. Allenatore: Setien.